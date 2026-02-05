Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|
05.02.2026 18:46:13
EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025
|
EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Prognose
Die jährliche Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten gemäß IFRS der MM Gruppe hat einen nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf ergeben, der zu einer Sonderabschreibung von 65 bis zu 75 Mio. EUR1) für das Geschäftsjahr 2025 führen wird.
Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft Vermögenswerte der MM Board & Paper Division und ist primär auf schwächere langfristige Cash Flow-Prognosen zurückzuführen.
Die Sonderabschreibung belastet den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025, der in Höhe von 74 - 90 Mio. EUR erwartet wird (betriebliches Ergebnis gemäß IFRS 215 - 235 Mio. EUR). Sie hat keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA des Gesamtjahres 2025, das in einer Bandbreite von 400 - 440 Mio. EUR erwartet wird, noch auf das bereinigte betriebliche Ergebnis, das bei 190 - 205 Mio. EUR erwartet wird.
Diese Ergebniserwartung basiert auf aktuellen Einschätzungen, welche mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Wie bereits angekündigt, wird das Konzernergebnis 2025 am 17. März 2026 veröffentlicht.
1) Vorbehaltlich weiterer Änderungen aufgrund der laufenden Abschlussprüfung.
Ende der Insiderinformation
05.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-Mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2272316
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272316 05.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Wien: ATX Prime schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Impairment requirements impact profit for the financial year 2025 (EQS Group)
|
05.02.26
|EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025 (EQS Group)
|
28.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|07.11.24
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|22.08.24
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|96,90
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.