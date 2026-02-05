EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Prognose

Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025



05.02.2026 / 18:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die jährliche Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten gemäß IFRS der MM Gruppe hat einen nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf ergeben, der zu einer Sonderabschreibung von 65 bis zu 75 Mio. EUR1) für das Geschäftsjahr 2025 führen wird.

Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft Vermögenswerte der MM Board & Paper Division und ist primär auf schwächere langfristige Cash Flow-Prognosen zurückzuführen.

Die Sonderabschreibung belastet den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025, der in Höhe von 74 - 90 Mio. EUR erwartet wird (betriebliches Ergebnis gemäß IFRS 215 - 235 Mio. EUR). Sie hat keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA des Gesamtjahres 2025, das in einer Bandbreite von 400 - 440 Mio. EUR erwartet wird, noch auf das bereinigte betriebliche Ergebnis, das bei 190 - 205 Mio. EUR erwartet wird.

Diese Ergebniserwartung basiert auf aktuellen Einschätzungen, welche mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Wie bereits angekündigt, wird das Konzernergebnis 2025 am 17. März 2026 veröffentlicht.



1) Vorbehaltlich weiterer Änderungen aufgrund der laufenden Abschlussprüfung.