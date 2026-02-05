Mayr-Melnhof Karton Aktie

05.02.2026 18:46:13

EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Prognose
Mayr-Melnhof Karton AG: Wertminderungsbedarf belastet Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025

05.02.2026 / 18:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die jährliche Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten gemäß IFRS der MM Gruppe hat einen nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf ergeben, der zu einer Sonderabschreibung von 65 bis zu 75 Mio. EUR1) für das Geschäftsjahr 2025 führen wird.

Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft Vermögenswerte der MM Board & Paper Division und ist primär auf schwächere langfristige Cash Flow-Prognosen zurückzuführen.

Die Sonderabschreibung belastet den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025, der in Höhe von 74 - 90 Mio. EUR erwartet wird (betriebliches Ergebnis gemäß IFRS 215 - 235 Mio. EUR). Sie hat keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA des Gesamtjahres 2025, das in einer Bandbreite von 400 - 440 Mio. EUR erwartet wird, noch auf das bereinigte betriebliche Ergebnis, das bei 190 - 205 Mio. EUR erwartet wird.

Diese Ergebniserwartung basiert auf aktuellen Einschätzungen, welche mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Wie bereits angekündigt, wird das Konzernergebnis 2025 am 17. März 2026 veröffentlicht.
 

1) Vorbehaltlich weiterer Änderungen aufgrund der laufenden Abschlussprüfung.

 



Ende der Insiderinformation

05.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2272316

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272316  05.02.2026 CET/CEST

