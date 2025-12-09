MBB Aktie

09.12.2025 08:23:23

EQS-Adhoc: MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Mio. € bis zu 222 € pro Aktie

EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Mio. € bis zu 222 € pro Aktie

09.12.2025 / 08:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 22 Mio. € bis zu 222 € pro Aktie

Berlin, 09. Dezember 2025 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen.

Das Unternehmen beabsichtigt vor dem Hintergrund der substanziellen Unterbewertung der MBB Aktie sowie der starken Kapitalausstattung, ab dem 11. Dezember 2025 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 22,0 Mio. € bis zu einem Preis von 222,00 € pro Aktie über die Börse zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 14. April 2026 enden.

Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.

Alle Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden unter www.mbb.com/ir/buyback veröffentlicht.

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458


Kontakt:
Torben Teichler


Ende der Insiderinformation

09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 844 15 330
Fax: +49 (0) 30 844 15 333
E-Mail: anfrage@mbb.com
Internet: www.mbb.com
ISIN: DE000A0ETBQ4
WKN: A0ETBQ
Indizes: SDAX, PXAP
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2242154

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242154  09.12.2025 CET/CEST

