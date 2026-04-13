MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
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13.04.2026 16:57:14
EQS-Adhoc: MBB SE erhöht Aktienrückkaufprogramm 2025 auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit
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EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
MBB SE erhöht Aktienrückkaufprogramm 2025 auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit
Berlin, 13. April 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und das am 09. Dezember 2025 bekanntgegebene und am 11. Dezember 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm 2025 anzupassen.
Vor dem Hintergrund der attraktiven Bewertung der MBB-Aktie, wird das maximale Rückkaufvolumen auf 25,0 Mio. € erhöht (ursprünglich 22,0 Mio. €). Damit stehen noch mehr als 6,5 Mio. € für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Zudem wird die Laufzeit des Aktienrückkaufprogrammes bis zum 22. Mai 2026 verlängert (ursprünglich befristet bis zum 14. April 2026). Alle sonstigen Bedingungen des Aktienrückkaufprogrammes 2025, insbesondere der maximale Preis pro Aktie von 222,00 €, bleiben unverändert.
Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.
Alle Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden unter www.mbb.com/ir/buyback veröffentlicht.
MBB SE
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