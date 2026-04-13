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13.04.2026 16:57:14

EQS-Adhoc: MBB SE erhöht Aktienrückkaufprogramm 2025 auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit

EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
MBB SE erhöht Aktienrückkaufprogramm 2025 auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit

13.04.2026 / 16:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE erhöht Aktienrückkaufprogramm 2025 auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit

Berlin, 13. April 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und das am 09. Dezember 2025 bekanntgegebene und am 11. Dezember 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm 2025 anzupassen.

Vor dem Hintergrund der attraktiven Bewertung der MBB-Aktie, wird das maximale Rückkaufvolumen auf 25,0 Mio. € erhöht (ursprünglich 22,0 Mio. €). Damit stehen noch mehr als 6,5 Mio. € für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Zudem wird die Laufzeit des Aktienrückkaufprogrammes bis zum 22. Mai 2026 verlängert (ursprünglich befristet bis zum 14. April 2026). Alle sonstigen Bedingungen des Aktienrückkaufprogrammes 2025, insbesondere der maximale Preis pro Aktie von 222,00 €, bleiben unverändert.

Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.

Alle Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden unter www.mbb.com/ir/buyback veröffentlicht.

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458


Kontakt:
Torben Teichler


Ende der Insiderinformation

13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 844 15 330
Fax: +49 (0) 30 844 15 333
E-Mail: anfrage@mbb.com
Internet: www.mbb.com
ISIN: DE000A0ETBQ4
WKN: A0ETBQ
Indizes: SDAX, PXAP
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2307384

 
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2307384  13.04.2026 CET/CEST

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