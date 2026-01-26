EQS-Adhoc: MBB SE übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einer EBITDA-Marge von rund 18 % bei einem Umsatz von 1,17 Mrd. €

EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

MBB SE übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einer EBITDA-Marge von rund 18 % bei einem Umsatz von 1,17 Mrd. €



26.01.2026 / 08:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einer EBITDA-Marge von rund 18 % bei einem Umsatz von 1,17 Mrd. €

Berlin, 26. Januar 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat das Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen mit einem Umsatz von 1,17 Mrd. € (Vorjahr: 1,07 Mrd. €) sowie einer besser als erwarteten bereinigten EBITDA-Marge von rund 18 % (Vorjahr: 14,0 %) abgeschlossen. Das bereinigte EBITDA liegt somit voraussichtlich bei rund 211 Mio. € (Vorjahr: 149,0 Mio. €). Die Prognose von 1,1 bis 1,2 Mrd. € Umsatz mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 % wurde somit ergebnisseitig deutlich übertroffen. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war eine in Summe sehr starke operative Entwicklung im vierten Quartal insbesondere bei Friedrich Vorwerk, Aumann und Delignit.

Darüber hinaus spiegelt sich die hervorragende Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 auch in der stark gestiegenen Nettoliquidität der Gruppe in Höhe von rund 760 Mio. € (31. Dezember 2024: 553,9 Mio. €), wovon 374 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2024: 280,8 Mio. €), wider.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 erfolgt am 31. März 2026 unter www.mbb.com.

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Kontakt:Torben Teichler