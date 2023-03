EQS-Adhoc: MBH Corporation Plc: Handelszulassung zum Access-Segment des AQSE Growth Market

EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH Corporation Plc: Handelszulassung zum Access-Segment des AQSE Growth Market



13.03.2023 / 07:40 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MBH freut sich mitteilen zu können, dass die Aktien des Unternehmens, nämlich 118.773.713 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 pro Aktie, ab heute um 0800 GMT im Access-Segment des AQSE Growth Market unter der ISIN-Nummer GB00BF1GH114 gehandelt werden (Handelszulassung). Das Zulassungsdokument kann auf der Website unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.mbhcorporation.com/admission-materials-and-constitutional-documents Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über MBH Corporation PLC Die MBH Corporation plc (M8H:GR) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com



Weitere Informationen erhalten Sie von: CEO Victoria Sylvester info@mbhcorporation.com IR- und Presseanfragen: Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7876 888 011 13.03.2023 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

