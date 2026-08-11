EQS-Adhoc: Medios AG – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) und Eintritt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe 

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Medios AG – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) und Eintritt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe



11.08.2026 / 15:51 CET/CEST

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Medios AG – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) und Eintritt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe

Berlin, 11. August 2026 – Die Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, Medios) hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 74 % der Anteile an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo), Hilden unterzeichnet. Caelo ist ein führender Anbieter pharmazeutischer Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs), Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 40 Mio. €. Die Transaktion bedeutet für Medios den Eintritt auch in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe sowie den Grundstein einer europäischen Plattform für Compounding Essentials. Der kreditfinanzierte Kaufpreis ist abhängig von der künftigen Performance von Caelo und bewegt sich im oberen einstelligen Millionenbereich. Über die weiteren 26% der Anteile an Caelo sind Put- und Call-Optionen vereinbart. Caelo wird nach Vollzug der Transaktion vollkonsolidiert.



Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen und wird noch im vierten Quartal 2026 erwartet. Auf die am 28. Juli 2026 aktualisierte Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2026 hat der Erwerb keine Auswirkungen.

Mitteilende Person: Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender





Kontakt

Katrin Neuffer

Director Investor Relations & Communications

Medios AG

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Über Medios AG

Medios ist ein führender Specialty-Pharma-Anbieter in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien unterstützt das Unternehmen die zentralen Partner der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services. Gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen hat sich Medios der Vorreiterrolle in der individualisierten Medizin verschrieben, um innovativste Therapien für alle verfügbar zu machen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und im Auswahlindex SDAX enthalten.



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