Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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27.10.2026 09:58:13

EQS-Adhoc: Mercedes-Benz Group AG adjusts its full-year 2026 outlook based on effects expected in the fourth quarter

EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Key word(s): Forecast / Full year
Mercedes-Benz Group AG adjusts its full-year 2026 outlook based on effects expected in the fourth quarter

27-Oct-2026 / 09:58 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Stuttgart, Germany – Mercedes-Benz Group AG today updated its full-year 2026 outlook for Mercedes-Benz Cars and the Mercedes-Benz Group. In addition to an increasingly challenging market environment in China, Mercedes-Benz Group expects higher costs in the fourth quarter, including higher material costs.

Therefore, Mercedes-Benz Group has adjusted its full-year 2026 outlook:
  • Mercedes-Benz Cars now expects an adjusted Return on Sales of 2% to 3% (previously: 3% to 5%).
  • Mercedes-Benz Group EBIT is now expected to be at the prior-year level (previously: significantly above the prior-year level).
  • Free Cash Flow of the Industrial Business of the Mercedes-Benz Group is expected to come in just below the threshold of the previous guidance range (“slightly below the prior-year level”) and will therefore now be significantly below the prior-year level.
  • Mercedes-Benz Vans’ expected adjusted Return on Sales (8% to 10%) and Mercedes-Benz Financial Services’ expected adjusted Return on Equity (12% to 14%) remain unchanged.
Mercedes-Benz Group’s preliminary and unaudited financial results for the third quarter of 2026 are as follows:
  • Mercedes-Benz Cars adjusted Return on Sales: 2.5% (consensus: 2.4%).
  • Mercedes-Benz Vans adjusted Return on Sales: 9.4% (consensus: 9.1%).
  • Mercedes-Benz Financial Services adjusted Return on Equity: 13.8% (consensus: 12.4%).
  • Mercedes-Benz Group EBIT: € 1.77 billion (consensus: € 1.6 billion).
  • Mercedes-Benz Group Free Cash Flow of the Industrial Business: € 172 million (consensus: € 422 million).
The full quarterly results and the interim report for the third quarter will be published on 28 October 2026.
EBIT, Return on Sales (RoS) adjusted, Return on Equity (RoE) adjusted and Free Cash Flow of the Industrial Business are defined on pages 43 and 59 of the Mercedes-Benz Group Annual Report 2025.
Contact:
Johannes Leifert
Tel.: +49 176 30904735
E-Mail: johannes.leifert@mercedes-benz.com


End of Inside Information

27-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Phone: +49 (0)711 17-0
Fax: +49 (0)711 179 40 75
E-mail: ir.mbg@mercedes-benz.com
Internet: https://group.mercedes-benz.com
ISIN: DE0007100000
WKN: 710000
Indices: DAX, EURO STOXX 50
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Tradegate BSX
LEI Code: 529900R27DL06UVNT076
EQS News ID: 2422694

 
End of Announcement EQS News Service

2422694  27-Oct-2026 CET/CEST

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