Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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27.10.2026 09:58:13
EQS-Adhoc: Mercedes-Benz Group AG adjusts its full-year 2026 outlook based on effects expected in the fourth quarter
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EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Key word(s): Forecast / Full year
Stuttgart, Germany – Mercedes-Benz Group AG today updated its full-year 2026 outlook for Mercedes-Benz Cars and the Mercedes-Benz Group. In addition to an increasingly challenging market environment in China, Mercedes-Benz Group expects higher costs in the fourth quarter, including higher material costs.
Therefore, Mercedes-Benz Group has adjusted its full-year 2026 outlook:
EBIT, Return on Sales (RoS) adjusted, Return on Equity (RoE) adjusted and Free Cash Flow of the Industrial Business are defined on pages 43 and 59 of the Mercedes-Benz Group Annual Report 2025.
Contact:
Johannes Leifert
Tel.: +49 176 30904735
E-Mail: johannes.leifert@mercedes-benz.com
End of Inside Information
27-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Phone:
|+49 (0)711 17-0
|Fax:
|+49 (0)711 179 40 75
|E-mail:
|ir.mbg@mercedes-benz.com
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|ISIN:
|DE0007100000
|WKN:
|710000
|Indices:
|DAX, EURO STOXX 50
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|EQS News ID:
|2422694
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2422694 27-Oct-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,25
|-2,95%