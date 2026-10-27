Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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27.10.2026 09:58:13
EQS-Adhoc: Mercedes-Benz Group AG passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basierend auf im vierten Quartal erwarteten Effekten an
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EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Stuttgart – Die Mercedes-Benz Group AG hat heute ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 für Mercedes-Benz Cars und die Mercedes-Benz Group aktualisiert. Neben dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China erwartet die Mercedes-Benz Group höhere Kosten im vierten Quartal, inklusive höherer Materialkosten.
Deshalb hat die Mercedes-Benz Group ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angepasst:
Die Begriffe EBIT, Umsatzrendite (RoS) bereinigt, Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt und Free Cash Flow des Industriegeschäfts sind auf den Seiten 43 und 59 des Geschäftsberichts 2025 der Mercedes-Benz Group definiert.
Kontakt:
Johannes Leifert
Tel.: +49 176 30904735
E-Mail: johannes.leifert@mercedes-benz.com
Ende der Insiderinformation
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 17-0
|Fax:
|+49 (0)711 179 40 75
|E-Mail:
|ir.mbg@mercedes-benz.com
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|ISIN:
|DE0007100000
|WKN:
|710000
|Indizes:
|DAX, EURO STOXX 50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|EQS News ID:
|2422694
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422694 27.10.2026 CET/CEST
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