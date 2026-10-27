Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 09:58:13

EQS-Adhoc: Mercedes-Benz Group AG passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basierend auf im vierten Quartal erwarteten Effekten an

EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Mercedes-Benz Group AG passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basierend auf im vierten Quartal erwarteten Effekten an

27.10.2026 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart – Die Mercedes-Benz Group AG hat heute ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 für Mercedes-Benz Cars und die Mercedes-Benz Group aktualisiert. Neben dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China erwartet die Mercedes-Benz Group höhere Kosten im vierten Quartal, inklusive höherer Materialkosten.

Deshalb hat die Mercedes-Benz Group ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angepasst:
  • Mercedes-Benz Cars erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2% bis 3% (bisher: 3% bis 5%).
  • Das EBIT der Mercedes-Benz Group wird nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (bisher: deutlich über dem Niveau des Vorjahres).
  • Es wird erwartet, dass der Free Cash Flow des Industriegeschäfts der Mercedes-Benz Group den Schwellenwert der bisherigen Prognosespanne („leicht unter dem Niveau des Vorjahres“) knapp unterschreitet und somit nun deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird.
  • Unverändert bleiben die erwartete bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Vans (8% bis 10%) und die erwartete bereinigte Eigenkapitalrendite von Mercedes-Benz Financial Services (12% bis 14%).
Die vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse der Mercedes-Benz Group für das dritte Quartal 2026 sind wie folgt:
  • Mercedes-Benz Cars bereinigte Umsatzrendite: 2,5% (Konsensus: 2,4%).
  • Mercedes-Benz Vans bereinigte Umsatzrendite: 9,4% (Konsensus: 9,1%).
  • Mercedes-Benz Financial Services bereinigte Eigenkapitalrendite: 13,8% (Konsensus: 12,4%).
  • Mercedes-Benz Group EBIT: 1,77 Mrd. € (Konsensus: 1,6 Mrd. €).
  • Mercedes-Benz Group Free Cash Flow des Industriegeschäfts: 172 Mio. € (Konsensus: 422 Mio. €).
Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht zum dritten Quartal werden am 28. Oktober 2026 veröffentlicht.

Die Begriffe EBIT, Umsatzrendite (RoS) bereinigt, Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt und Free Cash Flow des Industriegeschäfts sind auf den Seiten 43 und 59 des Geschäftsberichts 2025 der Mercedes-Benz Group definiert.

Kontakt:
Johannes Leifert
Tel.: +49 176 30904735
E-Mail: johannes.leifert@mercedes-benz.com


Ende der Insiderinformation

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 17-0
Fax: +49 (0)711 179 40 75
E-Mail: ir.mbg@mercedes-benz.com
Internet: https://group.mercedes-benz.com
ISIN: DE0007100000
WKN: 710000
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900R27DL06UVNT076
EQS News ID: 2422694

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422694  27.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,25 -2,95% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen