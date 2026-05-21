MeVis Medical Solutions Aktie
WKN DE: A0LBFE / ISIN: DE000A0LBFE4
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21.05.2026 14:50:24
EQS-Adhoc: MeVis Medical Solutions AG: Halbjahresergebnis und Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025/2026
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EQS-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Bremen, 21. Mai 2026 – Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der bildbasierten Medizin, gibt heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres im Geschäftsjahr 2025/2026, Berichtszeitraum 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026, bekannt und passt basierend auf den Ergebnissen der ersten sechs Monate die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.
Im ersten Halbjahr betrugen die Umsatzerlöse der Gesellschaft T€ 7.861 (i. Vj. T€ 8.438). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank im Wesentlichen aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Umsatzerlöse sowie der Anwachsung des ehemaligen Joint Ventures MeVis Breast Care GmbH & Co. KG und des damit gestiegenen Personalaufwands, von T€ 1.853 auf T€ 160.
Aufgrund der Ergebnisse im ersten Halbjahr, der aktuellen Geschäftsentwicklung und den etwas unsicheren Zukunftsaussichten, passen wir zu diesem Zeitpunkt unsere Prognose wie folgt an: Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird jetzt mit einem leicht wachsenden Umsatz, im Vergleich zum Vorjahr, im Bereich von € 16,5 Mio. bis € 17,0 Mio. gerechnet (bisherige Prognose: € 17,5 Mio. bis € 18,0 Mio.). Wir erwarten geringere Umsatzerlöse durch die aktuell gedämpfte Nachfrage im Bereich der Mammographie für den Kunden Hologic und auch weniger Umsatzerlöse durch die verzögerte Umsetzung des Lungenkrebs-Screenings in Deutschland. Somit erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen € 0,5 Mio. bis € 1,0 Mio. (bisherige Prognose: € 1,0 Mio. bis € 1,5 Mio.), in Annahme eines stabilen Wechselkurses von 1,16 USD/EUR.
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Kontakt:
Kirchhoff, Marcus / CEO
Ende der Insiderinformation
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