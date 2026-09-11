EQS-Adhoc: MHP Hotel AG: Zahlen des ersten Halbjahres und Anpassung der Jahresprognose 2026

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MHP Hotel AG: Zahlen des ersten Halbjahres und Anpassung der Jahresprognose 2026



11.09.2026 / 07:50 CET/CEST

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München, 11. September 2026 Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) erwartet auf der Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 eine Erhöhung des Konzernumsatzes um 25,1 % auf 99,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 79,3 Mio. Euro). Wesentliche Treiber dieses Umsatzwachstums waren die erstmalige Einbeziehung des Conrad Hamburg über den gesamten Berichtszeitraum sowie die Konsolidierung des im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna. Das Konzern-EBITDA des ersten Halbjahres 2026 liegt hingegen mit 0,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 2,3 Mo. Euro im ersten Halbjahr 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das erste Halbjahr 2025 durch einen einmaligen ergebniswirksamen Eigentümerzuschuss in Höhe von rund 4,0 Mio. Euro positiv beeinflusst war. Bereinigt um diesen Sondereffekt verbesserte sich das operative Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um rund 1,9 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert (-1,7 Mio. Euro).



Der Vorstand der MHP Hotel AG hat als Ergebnis seiner heutigen Überprüfung beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Vor dem Hintergrund einer temporär rückläufigen Nachfrage aus den arabischen Golfstaaten, der branchenweit gestiegenen Energiekosten sowie des langsameren Hochlaufs des im September 2025 eröffneten Hotels Conrad Hamburg passt MHP die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz von rund 220 Mio. bis 225 Mio. Euro (bisherige Prognose: rund 225 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von rund 8 Mio. Euro (bisherige Prognose: über 10 Mio. Euro).



Die Veröffentlichung der vollständigen Halbjahreszahlen 2026 erfolgt planmäßig am 14. September 2026.



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