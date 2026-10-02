MLP Aktie

MLP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 10:02:33

EQS-Adhoc: MLP SE: MLP Konzern erwartet für Q3 2026 ein EBIT deutlich über Vorjahreswert und erhöht EBIT-Prognose für Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
MLP SE: MLP Konzern erwartet für Q3 2026 ein EBIT deutlich über Vorjahreswert und erhöht EBIT-Prognose für Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro

02.10.2026 / 10:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der MLP Konzern erwartet für das dritte Quartal 2026 ein deutlich über dem Vorjahreswert liegendes EBIT (Q3 2025: 18,3 Mio. Euro), vor allem aufgrund deutlich höherer erfolgsabhängiger Vergütungen. Angesichts der insgesamt sehr positiven Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sowie noch zu erwartenden weiteren positiven Effekten aus dem gestiegenen betreuten Vermögen und aus den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank rechnet der MLP Konzern daher nun damit, die aktuelle EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 (Bandbreite von 100 bis 110 Mio. Euro) zu übertreffen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute entschieden, die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro anzuheben.

Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen beläuft sich im dritten Quartal 2026 auf rund 21 Mio. Euro nach 2,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal 2026 und die ersten neun Monate 2026 wird MLP planmäßig am 12. November 2026 veröffentlichen.

EBIT, betreutes Vermögen und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:
https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Mitteilende Person:
Frank Heinemann, Leitung Konzernkommunikation, MLP SE
Telefon: 06222 308 3513, E-Mail: frank.heinemann@mlp.de

Kontakt:
MLP SE, Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
Telefon: +49 6222 308 8320, E-Mail: investorrelations@mlp.de


Ende der Insiderinformation

02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Telefon: +49 (0)6222-308-8320
Fax: +49 (0)6222-308-1131
E-Mail: investorrelations@mlp.de
Internet: www.mlp-se.de
ISIN: DE0006569908
WKN: 656990
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900M25NF9TALIWQ20
EQS News ID: 2409528

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2409528  02.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MLP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu MLP SE

mehr Analysen
25.09.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MLP SE 10,10 2,33% MLP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:29 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
20:17 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:05 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen