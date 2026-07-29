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29.07.2026 09:59:04

EQS-Adhoc: MLP SE: Vorläufiges Q2-EBIT des MLP Konzerns übertrifft Vorjahreswert deutlich

EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
MLP SE: Vorläufiges Q2-EBIT des MLP Konzerns übertrifft Vorjahreswert deutlich

29.07.2026 / 09:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 erzielte der MLP Konzern ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 19 Mio. Euro. Dieser Wert liegt deutlich über dem Vorjahresquartal (Q2 2025: 4,9 Mio. Euro).

Die EBIT-Entwicklung im zweiten Quartal 2026 wurde insbesondere durch einen höheren Bestand des betreuten Vermögens, höhere erfolgsabhängige Vergütungen sowie ein verbessertes Zinsergebnis beeinflusst. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam.

Das vorläufige EBIT für das erste Halbjahr 2026 beläuft sich damit auf rund 60 Mio. Euro (H1 2025: 42,7 Mio. Euro). Mit Blick auf den erwarteten weiteren Jahresverlauf bestätigt MLP die für das Gesamtjahr 2026 prognostizierte EBIT-Spanne von 100 bis 110 Mio. Euro.

Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das zweite Quartal 2026 und das erste Halbjahr 2026 wird MLP planmäßig am 13. August 2026 veröffentlichen.

EBIT, betreutes Vermögen und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:
https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Mitteilende Person:
Frank Heinemann, Leitung Konzernkommunikation, MLP SE
Telefon: 06222 308 3513, E-Mail: frank.heinemann@mlp.de

Kontakt:
MLP SE, Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
Telefon: +49 6222 308 8320, E-Mail: investorrelations@mlp.de


Ende der Insiderinformation

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MLP SE
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69168 Wiesloch
Deutschland
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Fax: +49 (0)6222-308-1131
E-Mail: investorrelations@mlp.de
Internet: www.mlp-se.de
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Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
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