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09.11.2026 21:59:53

EQS-Adhoc: MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.; Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.; Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant

09.11.2026 / 21:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Mayr-Melnhof Karton AG („MM Gruppe“) hat eine verbindliche Transaktionsvereinbarung über den Verkauf ihres Packaging-Geschäfts an eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners, LP („KPS“) unterzeichnet. Nach Vollzug wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 % an dieser Holdinggesellschaft halten. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging.

Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd., was einem impliziten Multiple EV / bereinigtes EBITDA 2026E von rund 9x entspricht. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Die endgültigen Barerlöse hängen von der Höhe der transaktionsbedingten Steuern, üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismen und dem Vollzugszeitpunkt ab.

Die Beteiligung der MM Gruppe an der neuen Holdinggesellschaft kann sich auf mindestens 20 % reduzieren, wenn bestimmte EBITDA-Ziele für das Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, ohne dass dafür eine zusätzliche Gegenleistung an oder durch die MM Gruppe zu leisten ist.

Nach Vollzug der Transaktion erwartet die MM Gruppe eine Nettoliquidität von rund EUR 0,8 bis 0,9 Mrd. Die MM Gruppe beabsichtigt, die Erlöse zur Rückführung der Finanzverschuldung, für strategische Opportunitäten und für mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre zu verwenden. Vorbehaltlich der erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse, rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen sowie der dann herrschenden Geschäftslage plant die MM Gruppe nach Vollzug der Transaktion eine Sonderausschüttung von EUR 0,5 bis 0,6 Mrd. an ihre Aktionäre.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer üblicher Bedingungen, und für das Frankreich Geschäft, erfolgt der Erwerb vorbehaltlich von Konsultationsprozessen mit den Arbeitnehmervertretern. Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Danach wird die MM Gruppe ihre 30 %-Beteiligung at-equity bilanzieren. Der Aufsichtsrat der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt.



Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611
EQS News ID: 2430940

 
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2430940  09.11.2026 CET/CEST

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