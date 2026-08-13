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13.08.2026 14:37:04

EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Gerichtliche Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrats und Ernennung eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
MOBOTIX AG: Gerichtliche Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrats und Ernennung eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

13.08.2026 / 14:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Langmeil, 13. August 2026 - Das Amtsgericht Kaiserslautern hat Herrn Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker am 13. August 2026 zum Mitglied des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG bestellt.

Herr Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für Quantitative Finance an der Hochschule München, Adjunct Professor für Financial Modeling an der University of Louisville (USA) sowie Gründer und Direktor des European Institute of Quantitative Finance (EIQF).

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Unternehmensbewertung, M&A-Transaktionen und Financial Modeling verfügt Herr Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker über eine ausgewiesene Expertise in finanzwirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen.

Den Vorsitz des Aufsichtsrats wird Herr Maik Brockmann am 13. August 2026 übernehmen, da der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Tobias Eiblmeier sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt hatte und ausgeschieden ist.

Kontakt: Klaus Kiener, COO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com
 


Ende der Insiderinformation

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
67722 Winnweiler
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120016LX6AXCHAY147
EQS News ID: 2382604

 
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2382604  13.08.2026 CET/CEST

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