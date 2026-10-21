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21.10.2026 11:30:23

EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: MOBOTIX AG wurde Opfer krimineller Aktivitäten

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges
MOBOTIX AG: MOBOTIX AG wurde Opfer krimineller Aktivitäten

21.10.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Winnweiler, 21. Oktober 2026 – Die MOBOTIX AG hat am 15.10.2026 erkannt, dass sie Opfer eines Betrugs unter Verwendung gefälschter Dokumente und Identitäten sowie Nutzung elektronischer Kommunikationswege wurde. In deren Folge wurden Gelder der Gesellschaft auf Zielkonten im Ausland transferiert.
Der Vorstand leitete umgehend unter Hinzuziehung externer Berater eine Untersuchung des Vorfalls ein und prüft derzeit mögliche Schadensersatzansprüche sowie eine etwaige Deckung durch die Versicherung der Gesellschaft. Infolge der betrügerischen Handlungen kam es zu einem Abfluss liquider Mittel in Höhe von insgesamt rund EUR 1,8 Mio. Die endgültige Schadenshöhe steht unter dem Vorbehalt einer möglichen Kompensation durch Versicherungsleistungen.
IT-Infrastruktur sowie Datensicherheit sind von den kriminellen Aktivitäten nicht betroffen. In welchem Umfang der Schaden das prognostizierte Jahresergebnis beeinflusst, kann derzeit nicht abgeschätzt werden

Kontakt:
Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com


Ende der Insiderinformation

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
67722 Winnweiler
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120016LX6AXCHAY147
EQS News ID: 2419554

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419554  21.10.2026 CET/CEST

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