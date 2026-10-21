MOBOTIX Aktie
WKN DE: 521830 / ISIN: DE0005218309
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21.10.2026 11:30:23
EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: MOBOTIX AG wurde Opfer krimineller Aktivitäten
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EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Winnweiler, 21. Oktober 2026 – Die MOBOTIX AG hat am 15.10.2026 erkannt, dass sie Opfer eines Betrugs unter Verwendung gefälschter Dokumente und Identitäten sowie Nutzung elektronischer Kommunikationswege wurde. In deren Folge wurden Gelder der Gesellschaft auf Zielkonten im Ausland transferiert.
Der Vorstand leitete umgehend unter Hinzuziehung externer Berater eine Untersuchung des Vorfalls ein und prüft derzeit mögliche Schadensersatzansprüche sowie eine etwaige Deckung durch die Versicherung der Gesellschaft. Infolge der betrügerischen Handlungen kam es zu einem Abfluss liquider Mittel in Höhe von insgesamt rund EUR 1,8 Mio. Die endgültige Schadenshöhe steht unter dem Vorbehalt einer möglichen Kompensation durch Versicherungsleistungen.
IT-Infrastruktur sowie Datensicherheit sind von den kriminellen Aktivitäten nicht betroffen. In welchem Umfang der Schaden das prognostizierte Jahresergebnis beeinflusst, kann derzeit nicht abgeschätzt werden
Kontakt:
Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com
Ende der Insiderinformation
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MOBOTIX AG
|Am Stundenstein 2
|67722 Winnweiler
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6302-9816-0
|Fax:
|+49 (0)6302-9816-190
|E-Mail:
|ir@mobotix.com
|Internet:
|www.mobotix.com
|ISIN:
|DE0005218309
|WKN:
|521830
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120016LX6AXCHAY147
|EQS News ID:
|2419554
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419554 21.10.2026 CET/CEST
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