MOBOTIX Aktie
WKN DE: 521830 / ISIN: DE0005218309
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12.11.2026 16:39:13
EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands
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EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Winnweiler, 12. November 2026 – Die MOBOTIX AG gibt bekannt, dass Frau Madeleine Kraus ihr Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft am 4. November 2026 mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.
Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag aus wichtigem Grund abberufen.
Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Vorstandsstruktur der Gesellschaft künftig zu verschlanken. Damit soll eine effiziente und wirtschaftliche Unternehmensführung sichergestellt werden.
Kontakt:
Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com
Ende der Insiderinformation
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MOBOTIX AG
|Am Stundenstein 2
|67722 Winnweiler
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6302-9816-0
|Fax:
|+49 (0)6302-9816-190
|E-Mail:
|ir@mobotix.com
|Internet:
|www.mobotix.com
|ISIN:
|DE0005218309
|WKN:
|521830
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120016LX6AXCHAY147
|EQS News ID:
|2434010
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2434010 12.11.2026 CET/CEST
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