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30.04.2026 11:16:14

EQS-Adhoc: Mountain Alliance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech

EQS-Ad-hoc: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Mountain Alliance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech

30.04.2026 / 11:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Mountain Alliance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech

München, 30. April 2026 – Der Vorstand der Mountain Alliance AG (die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UK08) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR 7.569.205 um bis zu EUR 600.000 durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuen Stückaktien (entspricht 7,9 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert werden. Der Ausgabebetrag liegt bei EUR 2,60 je Aktie und entspricht dem Börsenkurs der Aktie am Tag der Preisfestlegung.

Die Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu rund EUR 1,6 Mio. sollen für den Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech eingesetzt werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Mittelstandssegment m:access der Börse München ist nach der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorgesehen.

Kontakt:

Mountain Alliance AG
Dr. Hans Ulrich Tetzner
Vorstand
Theresienstr. 40
80333 München
e-mail: tetzner@mountain-alliance.de
www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Investor Relations
Bahnhofstr. 98
82166 Gräfelfing/München
phone: +49 89 1250903-30
e-mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 231 41 41 00
Fax: +49 89 231 41 41 11
E-Mail: sh@crossalliance.de
Internet: www.mountain-alliance.de
ISIN: DE000A12UK08
WKN: A12UK0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319084

 
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2319084  30.04.2026 CET/CEST

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