Mountain Alliance Aktie
WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08
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30.04.2026 11:16:14
EQS-Adhoc: Mountain Alliance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech
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EQS-Ad-hoc: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert werden. Der Ausgabebetrag liegt bei EUR 2,60 je Aktie und entspricht dem Börsenkurs der Aktie am Tag der Preisfestlegung.
Die Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu rund EUR 1,6 Mio. sollen für den Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech eingesetzt werden.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Mittelstandssegment m:access der Börse München ist nach der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorgesehen.
Mountain Alliance AG
Ende der Insiderinformation
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 231 41 41 00
|Fax:
|+49 89 231 41 41 11
|E-Mail:
|sh@crossalliance.de
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|ISIN:
|DE000A12UK08
|WKN:
|A12UK0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319084
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319084 30.04.2026 CET/CEST
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