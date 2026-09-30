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30.09.2026 16:20:33

EQS-Adhoc: MS Industrie AG: MS XTEC erwirbt 51%-Mehrheitsbeteiligung an IDAS d.o.o., Mol/Serbien

EQS-Ad-hoc: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung
MS Industrie AG: MS XTEC erwirbt 51%-Mehrheitsbeteiligung an IDAS d.o.o., Mol/Serbien

30.09.2026 / 16:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 30. September 2026

ADHOC Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

MS Industrie AG: MS XTEC erwirbt 51%-Mehrheitsbeteiligung an IDAS d.o.o., Mol/Serbien

Mit Kaufvertrag vom heutigen Tage erwirbt die MS XTEC GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der MS Industrie AG, eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der IDAS d.o.o. mit Sitz in Mol/Serbien. Die verbleibenden 49 % werden weiterhin vom bisherigen Gesellschafter Jovan Pejic gehalten.

IDAS ist auf die Fertigung hochpräziser Metallkomponenten, Industriemodule und Baugruppen spezialisiert, die insbesondere in der pharmazeutischen Verpackungs- und Prozessindustrie eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 8,5 Mio. und beschäftigt aktuell rund 190 Mitarbeiter.

Mit Vollzug der Transaktion wird IDAS ab Anfang Oktober 2026 in den Konsolidierungskreis der MS Industrie Gruppe einbezogen.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage („MS XTEC“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer – seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen – Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik („MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

Pressekontakt:
BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)
Am Schwarzfelder Weg 3
55296 Gau-Bischofsheim / Mainz
Klaus-Karl Becker  
+49 (0) 172 61 41 955
kkb@b-bg.de

Hinweise:

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument  genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.
 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS Industrie AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 900
Fax: +49 (0) 89 20 500 999
E-Mail: info@ms-industrie.ag
Internet: www.ms-industrie.ag
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200CE11B23RTMJV77
EQS News ID: 2407776

 
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