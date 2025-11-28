Müller - Die lila Logistik Aktie

WKN: 621468 / ISIN: DE0006214687

28.11.2025 22:19:04

EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose

EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose

28.11.2025 / 22:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Schlagwort: Prognoseänderung

 

 

Müller - Die lila Logistik SE

 

EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose

 

Besigheim, den 28. November 2025 - Die Gesellschaft erwartet für den Konzern der Müller - Die lila Logistik SE für das Geschäftsjahr 2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund 10,3 bis 11,3 Mio. EUR, das damit über dem bisher prognostizierten Korridor von 7,0 bis 8,3 Mio. EUR liegt.

 

Der Konzernumsatz der Müller - Die lila Logistik SE (ISIN DE0006214687) im Geschäftsjahr 2025 liegt trotz reduzierter Volumina bei mehreren Kunden aus dem Bereich Automotive weiterhin im bisher prognostizierten Korridor von 245 bis 253 Mio. EUR. Die Ursache für die verbesserte Ergebnisentwicklung liegt sowohl in der verbesserten operativen Performance, als auch im verzögerten Anfall von Einmalkosten im Zusammenhang mit Investitionen in Infrastruktur und Automatisierung am Standort Blaufelden.

 

Das Betriebsergebnis (EBIT=earnigs before interest and taxes) ist definiert als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis.

 

 

Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim
ISIN DE0006214687

Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO  

 

<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

 

 


Kontakt:
Müller - Die lila Logistik SE
Oliver Streich
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim
Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125
investor@lila-logistik.com


Ende der Insiderinformation

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)7143 810-0
Fax: +49 (0)7143 810-199
E-Mail: investor@lila-logistik.com
Internet: www.lila-logistik.com
ISIN: DE0006214687
WKN: 621468
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237686

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237686  28.11.2025 CET/CEST

