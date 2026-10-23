Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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23.10.2026 12:54:53

EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 1,7 Mrd. € und erhöht Jahresziel

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 1,7 Mrd. € und erhöht Jahresziel

23.10.2026 / 12:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Munich Re verzeichnete ein weiteres Quartal mit starker finanzieller Performance und hat mit einem vorläufigen Nettogewinn von rund 1,7 Mrd. € in Q3 2026 den Analystenkonsens von 1,479 Mrd. €* übertroffen. Neben einer sehr erfreulichen operativen Entwicklung in allen Geschäftssegmenten trugen dazu eine Großschadenbelastung unterhalb der durchschnittlichen Erwartung in der Rückversicherung Schaden/Unfall sowie ein starkes Kapitalanlageergebnis in der Rückversicherung bei.

Vorbehaltlich der Großschadenentwicklung im verbleibenden Teil des Jahres beabsichtigt Munich Re, die Bilanz in Q4 – wo angemessen – auch weiterhin zu stärken. Gleichwohl erhöht Munich Re angesichts eines Konzernergebnisses von 5,7 Mrd. € in den ersten neun Monaten das Jahresziel 2026 von 6,3 Mrd. € auf 6,6 Mrd. €.

Die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals 2026 wird Munich Re wie geplant am 12. November veröffentlichen.

* Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten.

 

Kontakt:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer


Ende der Insiderinformation

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Telefon: +49(0) 89 3891-0
Fax: +49(0) 89 399 056
E-Mail: shareholder@munichre.com
Internet: www.munichre.com
ISIN: DE0008430026
WKN: 843002
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Mailand
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49
EQS News ID: 2421264

 
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2421264  23.10.2026 CET/CEST

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