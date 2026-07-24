Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
24.07.2026 13:04:14
EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. €
|
EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Munich Re verzeichnete ein starkes zweites Quartal 2026 und hat mit einem vorläufigen Nettogewinn von rund 2,2 Mrd. € den Analystenkonsens von 1,786 Mrd. €* für Q2 2026 deutlich übertroffen.
Neben einer insgesamt erfreulichen operativen Entwicklung trug dazu eine sehr geringe Großschadenbelastung in der Rückversicherung Schaden/Unfall bei. Gleichzeitig erzielte Munich Re ein sehr starkes Kapitalanlageergebnis, das sich auch maßgeblich im außerordentlich guten Nettoergebnis von ERGO in Höhe von rund 0,3 Mrd. € niederschlägt.
Mit einem Konzernergebnis von rund 3,9 Mrd. € für das erste Halbjahr ist Munich Re auf sehr gutem Weg, das Gewinnziel von 6,3 Mrd. € für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen. Die endgültigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 wird Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.
* Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten.
Kontakt:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer
Ende der Insiderinformation
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0) 89 3891-0
|Fax:
|+49(0) 89 399 056
|E-Mail:
|shareholder@munichre.com
|Internet:
|www.munichre.com
|ISIN:
|DE0008430026
|WKN:
|843002
|Indizes:
|DAX, EURO STOXX 50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Mailand
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|EQS News ID:
|2371336
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2371336 24.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
24.07.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Munich Re auf 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
24.07.26
|RBC Capital Markets: Sector Perform für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie (finanzen.at)
|
24.07.26
|ROUNDUP: Munich Re verdient überraschend viel - Aktienkurs fällt aber (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Munich Re verdient mehr als gedacht - 'Auf sehr gutem Weg' zum Jahresziel (dpa-AFX)
|
24.07.26