Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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24.07.2026 13:04:14

EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. €

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. €

24.07.2026 / 13:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Munich Re verzeichnete ein starkes zweites Quartal 2026 und hat mit einem vorläufigen Nettogewinn von rund 2,2 Mrd. € den Analystenkonsens von 1,786 Mrd. €* für Q2 2026 deutlich übertroffen.

Neben einer insgesamt erfreulichen operativen Entwicklung trug dazu eine sehr geringe Großschadenbelastung in der Rückversicherung Schaden/Unfall bei. Gleichzeitig erzielte Munich Re ein sehr starkes Kapitalanlageergebnis, das sich auch maßgeblich im außerordentlich guten Nettoergebnis von ERGO in Höhe von rund 0,3 Mrd. € niederschlägt.

Mit einem Konzernergebnis von rund 3,9 Mrd. € für das erste Halbjahr ist Munich Re auf sehr gutem Weg, das Gewinnziel von 6,3 Mrd. € für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen. Die endgültigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 wird Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.

 

* Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten.

 


Kontakt:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer


Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Telefon: +49(0) 89 3891-0
Fax: +49(0) 89 399 056
E-Mail: shareholder@munichre.com
Internet: www.munichre.com
ISIN: DE0008430026
WKN: 843002
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Mailand
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49
EQS News ID: 2371336

 
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