EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
25.02.2026 13:56:13
Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
|
EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Key word(s): Dividend payments/Capital measures / Share buybacks
The Board of Management of Munich Reinsurance Company intends to propose to the Annual General Meeting a dividend of €24.00 per share for the 2025 financial year (consensus: €21.86). The Supervisory Board is to decide on the Board of Management’s dividend planning once the final business figures are available for 2025. The dividend payment is subject to the resolution of the Annual General Meeting.
In addition, the Board of Management has resolved to purchase own shares amounting to a maximum value of €2,250mn (excluding incidental expenses) in the period from 29 April 2026 until the Annual General Meeting on 29 April 2027 at the latest. The repurchased shares are to be retired. The share buy-back programme is subject to the approval of the Praesidium and Sustainability Committee of the Supervisory Board.
Munich Re’s capital repatriation thus totals €5.3bn.
Contact:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer
End of Inside Information
25-Feb-2026
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Germany
|Phone:
|+49(0) 89 3891-0
|Fax:
|+49(0) 89 399 056
|E-mail:
|shareholder@munichre.com
|Internet:
|www.munichre.com
|ISIN:
|DE0008430026
|WKN:
|843002
|Indices:
|DAX, EURO STOXX 50
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX; Mailand
|EQS News ID:
|2281458
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2281458 25-Feb-2026 CET/CEST
|15:03
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
