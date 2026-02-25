Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

25.02.2026 13:56:13

EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Key word(s): Dividend payments/Capital measures / Share buybacks
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn

25-Feb-2026 / 13:56 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Board of Management of Munich Reinsurance Company intends to propose to the Annual General Meeting a dividend of €24.00 per share for the 2025 financial year (consensus: €21.86). The Supervisory Board is to decide on the Board of Management’s dividend planning once the final business figures are available for 2025. The dividend payment is subject to the resolution of the Annual General Meeting.

In addition, the Board of Management has resolved to purchase own shares amounting to a maximum value of €2,250mn (excluding incidental expenses) in the period from 29 April 2026 until the Annual General Meeting on 29 April 2027 at the latest. The repurchased shares are to be retired. The share buy-back programme is subject to the approval of the Praesidium and Sustainability Committee of the Supervisory Board.

Munich Re’s capital repatriation thus totals €5.3bn.

 


Contact:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer


End of Inside Information

25-Feb-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Phone: +49(0) 89 3891-0
Fax: +49(0) 89 399 056
E-mail: shareholder@munichre.com
Internet: www.munichre.com
ISIN: DE0008430026
WKN: 843002
Indices: DAX, EURO STOXX 50
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX; Mailand
EQS News ID: 2281458

 
End of Announcement EQS News Service

2281458  25-Feb-2026 CET/CEST

