Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
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24.07.2026 13:04:14
EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.2bn
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EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Key word(s): Results / Half year
Munich Re recorded a strong second quarter 2026. The Group’s preliminary net profit of approximately €2.2bn significantly surpassed analysts’ consensus estimate of €1.786bn* for Q2 2026.
This result was buoyed by pleasing operational performance overall and very low major-loss expenditure in property-casualty reinsurance. At the same time Munich Re delivered a very strong investment result, which also made a significant contribution to ERGO’s exceptional net earnings of approximately €0.3bn.
Based on the net result of approximately €3.9bn for the first six months, Munich Re is firmly on track to meet its net result target of €6.3bn for the 2026 financial year. Munich Re will provide final Q2 2026 results on 7 August 2026 as scheduled.
* Mean value derived from the estimates of 13 financial analysts.
Contact:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer
End of Inside Information
24-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Germany
|Phone:
|+49(0) 89 3891-0
|Fax:
|+49(0) 89 399 056
|E-mail:
|shareholder@munichre.com
|Internet:
|www.munichre.com
|ISIN:
|DE0008430026
|WKN:
|843002
|Indices:
|DAX, EURO STOXX 50
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX; Milan
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|EQS News ID:
|2371336
|End of Announcement
|EQS News Service
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2371336 24-Jul-2026 CET/CEST
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