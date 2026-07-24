Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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24.07.2026 13:04:14

EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.2bn

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Key word(s): Results / Half year
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.2bn

24-Jul-2026 / 13:04 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich Re recorded a strong second quarter 2026. The Group’s preliminary net profit of approximately €2.2bn significantly surpassed analysts’ consensus estimate of €1.786bn* for Q2 2026.

This result was buoyed by pleasing operational performance overall and very low major-loss expenditure in property-casualty reinsurance. At the same time Munich Re delivered a very strong investment result, which also made a significant contribution to ERGO’s exceptional net earnings of approximately €0.3bn.

Based on the net result of approximately €3.9bn for the first six months, Munich Re is firmly on track to meet its net result target of €6.3bn for the 2026 financial year. Munich Re will provide final Q2 2026 results on 7 August 2026 as scheduled.

 

* Mean value derived from the estimates of 13 financial analysts.

 


Contact:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer


End of Inside Information

24-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Phone: +49(0) 89 3891-0
Fax: +49(0) 89 399 056
E-mail: shareholder@munichre.com
Internet: www.munichre.com
ISIN: DE0008430026
WKN: 843002
Indices: DAX, EURO STOXX 50
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX; Milan
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49
EQS News ID: 2371336

 
End of Announcement EQS News Service

2371336  24-Jul-2026 CET/CEST

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