EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re reports quarterly net profit of €1.7bn and raises full-year guidance

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Key word(s): Forecast / Full year/Results / Quarter

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re reports quarterly net profit of €1.7bn and raises full-year guidance



23-Oct-2026 / 12:54 CET/CEST

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Munich Re recorded a preliminary net profit of approx. €1.7bn in the third quarter of 2026, delivering another quarter of strong financial performance and exceeding the analysts' consensus estimate of €1.479bn*. The result was driven by a very pleasing operating performance across all business segments, major losses below average expectations in P&C reinsurance, and a strong investment result in reinsurance.

Subject to major-loss developments during the remainder of the year, Munich Re intends to continue strengthening its balance sheet where appropriate in the fourth quarter. Nevertheless, following a net result of €5.7bn for the first nine months of the year, Munich Re is raising its 2026 net profit guidance from €6.3bn to €6.6bn.

Munich Re will report its final Q3 2026 results on 12 November 2026, as scheduled.

* Mean value derived from the estimates of 13 financial analysts.



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Dr. Stefan GehringGeneral Counsel & Group Compliance Officer