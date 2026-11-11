EQS-Adhoc: Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio.

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio.



11.11.2026 / 17:05 CET/CEST

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio.

München, 11. November 2026 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 % der Anteile an ihrer Portfoliogesellschaft Guascor Energy S.A.U. und an der Schwestergesellschaft Guascor Power USA, Inc. (gemeinsam „Guascor“) an Oaktree’s Power Opportunities Strategie („Oaktree“) zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio. unterzeichnet.

Guascor wurde im November 2022 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion von Siemens Energy erworben und seither von Mutares zu einem unabhängigen Anbieter von Technologielösungen für die Energiewirtschaft entwickelt.

Der Vollzug der Transaktion wird bis Ende des vierten Quartals 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen.



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