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11.11.2026 17:05:13

EQS-Adhoc: Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio.

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio.

11.11.2026 / 17:05 CET/CEST
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Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio.

München, 11. November 2026 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 % der Anteile an ihrer Portfoliogesellschaft Guascor Energy S.A.U. und an der Schwestergesellschaft Guascor Power USA, Inc. (gemeinsam „Guascor“) an Oaktree’s Power Opportunities Strategie („Oaktree“) zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio. unterzeichnet.

Guascor wurde im November 2022 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion von Siemens Energy erworben und seither von Mutares zu einem unabhängigen Anbieter von Technologielösungen für die Energiewirtschaft entwickelt.

Der Vollzug der Transaktion wird bis Ende des vierten Quartals 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Beratung oder Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar, noch ist sie ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein Angebot gesetzlich beschränkt ist.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen ohne Registrierung nach dem Securities Act oder ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen Personen weder verkauft noch zum Verkauf angeboten werden. Eine Registrierung der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nach dem Securities Act oder nach anwendbarem Recht in Australien, Kanada oder Japan erfolgt nicht. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf den Ausgang und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Auf zukunftsgerichtete Aussagen, die nur zum Datum dieser Ad-hoc-Mitteilung Gültigkeit besitzen, sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.

Weitere Informationen:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations
Eva Höfer
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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