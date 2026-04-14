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14.04.2026 13:02:44

EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Dividenden
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

14.04.2026 / 13:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gräfelfing, 14. April 2026. Der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat heute beschlossen, der für den 23. Juli 2026 geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 eine Dividende zwischen EUR 0,70 und EUR 0,90 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist noch nicht testiert und noch nicht festgestellt. Der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat diesen Dividendenvorschlag vor dem Hintergrund der anhaltend volatilen wirtschaftlichen und politischen Lage unter den Aspekten Liquidität und Kapitalausstattung zur Unterlegung der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens sorgfältig abgewogen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Festlegung des konkreten Gewinnverwendungsvorschlags an die Hauptversammlung ist - nach Abschluss der Prüfung durch den Abschlussprüfer - in der voraussichtlich am 27. Mai 2026 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats geplant.

 

Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Carsten Bokelmann
Vorstand
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Tel.: 089/85 85 2-0
Fax: 089/85 85 2-505
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com


Ende der Insiderinformation

14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 858 52-305
Fax: +49 (0)89 858 52-5 05
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com
Internet: www.mwbfairtrade.com
ISIN: DE000A3EYLC7
WKN: A3EYLC
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2308086

 
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2308086  14.04.2026 CET/CEST

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