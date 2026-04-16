EQS-Adhoc: Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet



16.04.2026 / 17:16 CET/CEST

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FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Börse Berlin Regulierter Markt Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AG am 16.04.2026, 17.15 Uhr _________________________________________________________________________ Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

Einem Cyberangriff auf das Unternehmen nachfolgend sind nunmehr im Darknet Unternehmensinterna öffentlich gemacht worden, die zu einer negativen Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt führen könnten, was die Gefahr begründen könnte, dass sich Anleger vom Unternehmen abwenden, wodurch eine erhebliche Kursbeeinflussung potenziell nicht ausgeschlossen werden kann. Berlin, 16. April 2026 Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft Der Vorstand



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