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WKN: 576790 / ISIN: DE0005767909

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16.04.2026 17:16:03

EQS-Adhoc: Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

16.04.2026 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
WKN: 576790
ISIN: DE0005767909

Börse Berlin Regulierter Markt

 

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
übermittelt an die EQS Group AG am 16.04.2026, 17.15 Uhr

_________________________________________________________________________

 

Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet
 

Einem Cyberangriff auf das Unternehmen nachfolgend sind nunmehr im Darknet Unternehmensinterna öffentlich gemacht worden, die zu einer negativen Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt führen könnten, was die Gefahr begründen könnte, dass sich Anleger vom Unternehmen abwenden, wodurch eine erhebliche Kursbeeinflussung potenziell nicht ausgeschlossen werden kann.

 

Berlin, 16. April 2026

 

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

 

Der Vorstand



Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland
Telefon: +49-(0)30-688-9040
Fax: +49-(0)30-681-2050
E-Mail: kontakt@fhw-neukoelln.de
Internet: www.fhw-neukoelln.de
ISIN: DE0005767909
WKN: 576790
Börsen: Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
EQS News ID: 2309972

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309972  16.04.2026 CET/CEST

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