EQS-Adhoc: NAKIKI SE: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung

NAKIKI SE: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung



09.03.2026 / 12:12 CET/CEST

Frankfurt am Main, 09. März 2026 – Die NAKIKI SE teilt mit, dass ihre am 27. Februar 2026 im Bundesanzeiger für Dienstag, den 07. April 2026, um 09:30 Uhr (MESZ) im Harheimer Hof, Alt Harheim 11, 60437 Frankfurt am Main, einberufene außerordentliche Hauptversammlung abgesagt ist. Die im Bundesanzeiger am 27. Februar 2026 bekannt gemachte Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 07. April 2026 ist damit gegenstandslos.

