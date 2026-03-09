NAKIKI Aktie

WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300

09.03.2026 12:12:44

EQS-Adhoc: NAKIKI SE: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung

09.03.2026 / 12:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung

Frankfurt am Main, 09. März 2026 – Die NAKIKI SE teilt mit, dass ihre am 27. Februar 2026 im Bundesanzeiger für Dienstag, den 07. April 2026, um 09:30 Uhr (MESZ) im Harheimer Hof, Alt Harheim 11, 60437 Frankfurt am Main, einberufene außerordentliche Hauptversammlung abgesagt ist. Die im Bundesanzeiger am 27. Februar 2026 bekannt gemachte Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 07. April 2026 ist damit gegenstandslos.

NAKIKI SE
Der Vorstand

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
www.nakikifinance.com

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300
 



Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch
EQS News ID: 2287958

 
