NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
|
06.02.2026 12:47:04
EQS-Adhoc: NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
|
EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Frankfurt am Main, 06. Februar 2026 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der NAKIKI SE („NAKIKI“) haben heute beschlossen, umgehend beim zuständigen Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Abberufung bzw. den Wechsel des derzeitigen Abschlussprüfers, KHS Audit and Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln zu beantragen.
Grund für den Antrag ist, dass aus Sicht der NAKIKI das Vertrauensverhältnis zum derzeit bestellten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 nachhaltig zerrüttet ist. NAKIKI wird über das weitere Verfahren und den Ausgang des gerichtlichen Antrags sowie eine etwaige Neubestellung eines Abschlussprüfers gemäß den gesetzlichen Vorgaben informieren.
NAKIKI SE
Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Ende der Insiderinformation
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2272742
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272742 06.02.2026 CET/CEST
