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Nakiki SE: NAKIKI SE und ecrop GmbH unterzeichnen Kooperations- und Grundsatzvereinbarung zur geplanten vollständigen Übernahme



18.11.2026 / 11:50 CET/CEST

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Frankfurt am Main / Amberg, 18. November 2026 – Die NAKIKI SE und die ecrop GmbH haben eine Kooperations- und Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Diese regelt die exklusive Vermarktung des OmniOmni Ecosystems durch NAKIKI und beschreibt den vorgesehenen Weg zur schrittweisen vollständigen Übernahme der ecrop GmbH durch die börsennotierte NAKIKI SE. Wirtschaftliches Ziel ist ein Reverse IPO von ecrop in NAKIKI.

Die Geschäftsführung der ecrop GmbH und der Vorstand der NAKIKI SE sind sich über die geplante Zusammenführung einig. Die konkreten Erwerbsschritte bedürfen gesonderter Verträge.

Der Aufsichtsrat der NAKIKI SE hat der geplanten Übernahme zugestimmt; deren Umsetzung bedarf der Zustimmung der kommenden Hauptversammlung.

NAKIKI SE – Der Vorstand



Kontakt:

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ISIN: DE000A41YG13

WKN: A41YG1

Börsenkürzel: WDL

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