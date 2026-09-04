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04.09.2026 08:26:53

EQS-Adhoc: NanoRepro AG: NanoRepro AG veröffentlicht Konzernumsatz-Guidance: Umsatz soll von erwarteten rund 18 Mio. EUR im Jahr 2026 auf rund 40 Mio. EUR im Jahr 2030 steigen

EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige/Prognose / Sonstige
NanoRepro AG: NanoRepro AG veröffentlicht Konzernumsatz-Guidance: Umsatz soll von erwarteten rund 18 Mio. EUR im Jahr 2026 auf rund 40 Mio. EUR im Jahr 2030 steigen

04.09.2026 / 08:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NanoRepro AG veröffentlicht Konzernumsatz-Guidance: Umsatz soll von erwarteten rund 18 Mio. EUR im Jahr 2026 auf rund 40 Mio. EUR im Jahr 2030 steigen
 
  • Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR erwartet
  • Konzernumsatz soll bis 2028 auf rund 28 Mio. EUR und bis 2030 auf rund 40 Mio. EUR steigen

Marburg, 04. September 2026 - Die NanoRepro AG gibt die vom Vorstand heute beschlossene kurz-, mittel- und langfristige Umsatzguidance für die Unternehmensgruppe bekannt. Demnach rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR; dies entspricht einem Wachstum von rund 12,5 % gegenüber dem Konzernumsatz 2025 von rund 16 Mio. EUR (NanoRepro AG und vollkonsolidierte Paedi Protect AG).
Bis 2028 soll der Konzernumsatz organisch auf rund 28 Mio. EUR steigen. Bis 2030 strebt der Vorstand durch organisches Wachstum und zusätzliche Akquisitionen einen Konzernumsatz von rund 40 Mio. EUR an.
Grundlage der mittel- und langfristigen Guidance ist die geplante weitere organische Skalierung der bestehenden Marken, die zunehmende Bündelung zentraler Funktionen in den Bereichen Produktion, Entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie der gezielte Ausbau margenstarker Geschäftsbereiche. Die Zielsetzung bis zum Geschäftsjahr 2030 berücksichtigt darüber hinaus mögliche zusätzliche Akquisitionen.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst
Tel.: +49-6421-951449
E-Mail: juengst@nanorepro.com
 


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04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Deutschland
Telefon: + 49-6421 - 9514 49
Internet: www.nanorepro.com
ISIN: DE0006577109
WKN: 657710
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912008FCA63AGIMEV74
EQS News ID: 2393754

 
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2393754  04.09.2026 CET/CEST

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