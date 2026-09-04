NanoRepro Aktie
WKN DE: 657710 / ISIN: DE0006577109
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04.09.2026 08:26:53
EQS-Adhoc: NanoRepro AG: NanoRepro AG veröffentlicht Konzernumsatz-Guidance: Umsatz soll von erwarteten rund 18 Mio. EUR im Jahr 2026 auf rund 40 Mio. EUR im Jahr 2030 steigen
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EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige/Prognose / Sonstige
NanoRepro AG veröffentlicht Konzernumsatz-Guidance: Umsatz soll von erwarteten rund 18 Mio. EUR im Jahr 2026 auf rund 40 Mio. EUR im Jahr 2030 steigen
Marburg, 04. September 2026 - Die NanoRepro AG gibt die vom Vorstand heute beschlossene kurz-, mittel- und langfristige Umsatzguidance für die Unternehmensgruppe bekannt. Demnach rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR; dies entspricht einem Wachstum von rund 12,5 % gegenüber dem Konzernumsatz 2025 von rund 16 Mio. EUR (NanoRepro AG und vollkonsolidierte Paedi Protect AG).
Bis 2028 soll der Konzernumsatz organisch auf rund 28 Mio. EUR steigen. Bis 2030 strebt der Vorstand durch organisches Wachstum und zusätzliche Akquisitionen einen Konzernumsatz von rund 40 Mio. EUR an.
Grundlage der mittel- und langfristigen Guidance ist die geplante weitere organische Skalierung der bestehenden Marken, die zunehmende Bündelung zentraler Funktionen in den Bereichen Produktion, Entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie der gezielte Ausbau margenstarker Geschäftsbereiche. Die Zielsetzung bis zum Geschäftsjahr 2030 berücksichtigt darüber hinaus mögliche zusätzliche Akquisitionen.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Jüngst
Tel.: +49-6421-951449
E-Mail: juengst@nanorepro.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NanoRepro AG
|Untergasse 8
|35037 Marburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49-6421 - 9514 49
|Internet:
|www.nanorepro.com
|ISIN:
|DE0006577109
|WKN:
|657710
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912008FCA63AGIMEV74
|EQS News ID:
|2393754
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2393754 04.09.2026 CET/CEST
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