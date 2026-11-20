CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
|
20.11.2026 10:59:03
EQS-Adhoc: Negative Umsatzentwicklung zum Halbjahr des Geschäftsjahres liegt bei ca. -28,6 % // Positiver Umsatz- und Ergebnis-Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 bleibt unverändert
|
EQS-Ad-hoc: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr
Die CEOTRONICS AG erwartet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 / 2027 einen Umsatzrückgang von rund 28,6 % (ca. € 9,8 Mio.) gegenüber dem außergewöhnlich starken Rekordhalbjahr des Vorjahres, in dem der Umsatz um 61,6 % gestiegen war. Somit veränderte sich der Halbjahres-Umsatz von € 34,2 Mio. im Vorjahr auf ca. € 24,4 Mio.
Die wesentlichen Ursachen der negativen Entwicklung des Halbjahres-Umsatzes wurden bereits kommuniziert und sind insbesondere auf die zeitlich verzögerte Beauftragung des dritten Loses des Bundeswehr-Projekts „Sprechsätze mit Gehörschutz“ (SmG) zurückzuführen. Die Auslieferung und Umsatzrealisierung aus diesem SmG-Los (Wert ca. € 47 Mio.) wird erst Anfang 2027 beginnen.
Auch aufgrund des voraussichtlich sehr hohen Auftragsbestands zum Halbjahresende hält die CEOTRONICS AG an den Konzern-Zielen für das gesamte Geschäftsjahr 2026 / 2027 fest: Der Umsatz soll zum 31. Mai 2027 um ca. € 4,7 Mio. (ca. +8,3 %) auf ca. € 61 Mio. und das Ergebnis nach Steuern um ca. € 0,6 Mio. auf ca. € 6,2 Mio. (ca. +10,9 %) ansteigen.
„Zum 1. Dezember 2026 wird die CEOTRONICS AG vorläufige Kennzahlen zur Entwicklung von Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand veröffentlichen. Das Unternehmen liegt weiterhin verlässlich im Plan. Mit der heutigen Mitteilung quantifiziert CEOTRONICS ausschließlich die dem Grund nach bereits kommunizierte Erwartung zur Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 / 2027“, teile der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
Ende der Insiderinformation
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2438612
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2438612 20.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CEOTRONICS AG
Analysen zu CEOTRONICS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CEOTRONICS AG
|8,00
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.