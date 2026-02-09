net digital Aktie

09.02.2026 17:24:34

EQS-Adhoc: net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen

EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen

09.02.2026 / 17:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen

Düsseldorf, 09. Februar 2026 – Der Vorstand der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hat im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2025 festgestellt, dass voraussichtlich die Prognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr sowohl beim Gesamtjahresumsatz als auch beim Ergebnis übertroffen werden.

Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen wurde im Jahr 2025 ein Konzernumsatz von rund 38 Mio. EUR erwirtschaftet. Die Prognose lautete 33 bis 35 Mio. EUR (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 29.10.2025). Das EBITDA hat sich voraussichtlich auf 4,2 Mio. EUR erhöht. Die letzte Prognose ging von 3,6 bis 4,0 Mio. EUR aus. Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2024 belief sich der Konzernumsatz auf 10,9 Mio. EUR und das EBITDA auf 0,188 Mio. EUR.

Zur erfreulichen Entwicklung im Jahr 2025 haben vor allem die Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikation und Serviceaggregation beigetragen.

Auch in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres hat sich das Geschäft weiter positiv entwickelt. Der Vorstand der net digital AG geht von einer erfreulichen Entwicklung auch im Gesamtjahr 2026 aus. 

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG

edicto GmbH
Ralf Droz / Axel Mühlhaus
+49 (0) 69 90 55 05-54
netdigital@edicto.de

09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: net digital AG
Niederkasseler Lohweg 175
40547 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 545 621 0
E-Mail: ir@net-digital.com
Internet: www.net-digital.com
ISIN: DE000A2BPK34
WKN: A2BPK3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
EQS News ID: 2273602

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273602  09.02.2026 CET/CEST

