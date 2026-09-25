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25.09.2026 13:40:13

EQS-Adhoc: net digital AG: net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an

EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
net digital AG: net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an

25.09.2026 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

net digital AG hebt Gesamtjahresprognose 2026 für Umsatz und EBITDA an

Düsseldorf, 25. September 2026 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hebt aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr, der sich seitdem fortgesetzt hat, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Erwartet werden nunmehr für 2026 ein Umsatz von rd. 60 Mio. Euro und ein EBITDA von 6,2 – 6,5 Mio. Euro. Zuvor lautete die Prognose auf 48 – 53 Mio. Euro Umsatz und 4,7 – 5,2 Mio. Euro EBITDA. Die positive Geschäftsentwicklung wird von allen Geschäftsbereichen gleichermaßen getragen.



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Die nunmehr vorliegenden endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 bestätigen mit einem Umsatz von 31 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,2 Mio. Euro die vermeldeten vorläufigen Zahlen (vgl. Ad hoc vom 25.8.2026) vollumfänglich. Der Halbjahresbericht wird heute im Laufe des Tages veröffentlicht und steht auf der Website unter www.net-digital.com zum Download bereit.

 

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG:

edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de

 

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: net digital AG
Niederkasseler Lohweg 175
40547 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 545 621 0
E-Mail: ir@net-digital.com
Internet: www.net-digital.com
ISIN: DE000A2BPK34
WKN: A2BPK3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
LEI Code: 391200CTSVFF9EHN8Y59
EQS News ID: 2405644

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405644  25.09.2026 CET/CEST

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