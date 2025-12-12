EQS-Adhoc: Netfonds AG beruft Christian Hammer in den Vorstand und verlängert die Mandate von Martin Steinmeyer und Peer Reichelt

EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie

Netfonds AG beruft Christian Hammer in den Vorstand und verlängert die Mandate von Martin Steinmeyer und Peer Reichelt



12.12.2025 / 17:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Netfonds AG beruft Christian Hammer in den Vorstand und verlängert die Mandate von Martin Steinmeyer und Peer Reichelt

Hamburg, 12. Dezember 2025 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Christian Hammer mit Wirkung zum 01. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt hat. Das Vorstandsmandat hat eine Mindestlaufzeit von drei Jahren.



Christian Hammer ist seit über 20 Jahren in der Netfonds Gruppe tätig und seit 13 Jahren Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH, dem zentralen Haftungsdach der Gruppe. In seiner neuen Vorstandsfunktion wird Christian Hammer den Investmentbereich nebst Regulatorik und Compliance verantworten. Darüber hinaus bleibt er Geschäftsführer des Haftungsdaches.



Seine Expertise wird Christian Hammer auf Vorstandsebene einbringen, um den strategischen Schulterschluss aller Geschäftsbereiche im Sinne des 360-Grad-Ansatzes weiter voranzutreiben und zu optimieren.



Des Weiteren hat der Aufsichtsrat der Netfonds AG in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Mandate der Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um eine Laufzeit von mindestens drei weiteren Jahren zu verlängern und sie für eine neue Amtszeit zu berufen. Zusammen mit dem bestehenden Mitglied Dietgar Völzke wird der Vorstand somit auf vier Mitglieder erweitert und die strategische Neuaufstellung damit abgeschlossen.



----



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Weitere Informationen

www.netfonds-group.com / www.netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Christian Hammer mit Wirkung zum 01. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt hat. Das Vorstandsmandat hat eine Mindestlaufzeit von drei Jahren.Christian Hammer ist seit über 20 Jahren in der Netfonds Gruppe tätig und seit 13 Jahren Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH, dem zentralen Haftungsdach der Gruppe. In seiner neuen Vorstandsfunktion wird Christian Hammer den Investmentbereich nebst Regulatorik und Compliance verantworten. Darüber hinaus bleibt er Geschäftsführer des Haftungsdaches.Seine Expertise wird Christian Hammer auf Vorstandsebene einbringen, um den strategischen Schulterschluss aller Geschäftsbereiche im Sinne des 360-Grad-Ansatzes weiter voranzutreiben und zu optimieren.Des Weiteren hat der Aufsichtsrat der Netfonds AG in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Mandate der Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um eine Laufzeit von mindestens drei weiteren Jahren zu verlängern und sie für eine neue Amtszeit zu berufen. Zusammen mit dem bestehenden Mitglied Dietgar Völzke wird der Vorstand somit auf vier Mitglieder erweitert und die strategische Neuaufstellung damit abgeschlossen.Netfonds AGHeidenkampsweg 7320097 HamburgPhilip AngrabeitTel.: +49 40 822 267 142E-Mail: pangrabeit@netfonds.deDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



Ende der Insiderinformation

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News