Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
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24.03.2026 07:00:14
EQS-Adhoc: Newron gibt Geschäftsergebnisse 2025 und Ausblick 2026 bekannt
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EQS-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Newron gibt Geschäftsergebnisse 2025 und Ausblick 2026 bekannt
Mailand, Italien, und Morristown, NJ, USA - 24. März 2026, 07:00 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron”, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt heute die finanziellen und operativen Höhepunkte des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres sowie einen Ausblick auf 2026 bekannt.
2025 war ein wegweisendes Jahr für Newron, das von bedeutenden Fortschritten in seinem Evenamide-Entwicklungsprogramm geprägt war. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter bedeutende klinische Fortschritte, den Ausbau seines Portfolios an geistigem Eigentum und die Verlängerung seiner Liquiditätsreichweite.
Evenamide
Nach dem Ende der Berichtsperiode, im Januar 2026, entschied das Europäische Patentamt, dem Unternehmen ein weiteres Stoffpatent (COM) für Evenamide mit einer Laufzeit bis 2044 zu erteilen und so die Exklusivitätsphase zu verlängern. Das Patent umfasst kristalline Formen von Evenamide, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendungen.
Im Januar wurden die beeindruckenden Ergebnisse von Evenamide aus den Studien 014/015 und 008A im „International Journal of Neuropsychopharmacology” veröffentlicht. Im August wurden neue Erkenntnisse der University of Pittsburgh in derselben Publikation veröffentlicht. Im Laufe des Berichtsjahres präsentierte Newron anlässlich relevanter weltweiter Konferenzen aussagekräftige klinische Daten und neue Analysen aus seinen Evenamide-Studien 014/015 und 008A. Darüber hinaus wurden nach Ende der Berichtsperiode, im Februar 2026, peer-reviewte Ergebnisse in „Therapeutic Advances in Psychopharmacology” veröffentlicht.
Corporate
Nach Ende der Berichtsperiode, im Februar 2026, schloss das Unternehmen mit einer Gruppe bestehender und neuer Aktionäre aus Europa und Asien eine Vereinbarung über die Zeichnung neu ausgegebener Aktien mit einem Erlös von bis zu EUR 38 Mio., wodurch die Finanzlage des Unternehmens im Zuge der Fortsetzung des ENIGMA-TRS-Phase-III-Programms gestärkt wurde. Nach Ende der Berichtsperiode, im März 2026, gab das Unternehmen bekannt, dass es mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Vereinbarung getroffen hat, die Laufzeit aller ausstehenden Tranchen im Rahmen seines Finanzierungsvertrags von 2018 bis zum 28. Juni 2028 zu verlängern, vorbehaltlich der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen.
Wesentliche Finanzkennzahlen 2025
Ausblick für 2026
Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzausstattung, die durch die Vereinbarung über die Zeichnung neu ausgegebener Aktien im Februar 2026 gestärkt wurde und es Newron ermöglicht, seine Geschäftstätigkeit nachhaltig fortzuführen. Die gesamten verfügbaren Barmittel von Newron zusammen mit den Erlösen in Höhe von EUR 15 Mio. aus den im Februar 2026 neu ausgegebenen Aktien sowie weiteren EUR 11 Mio., die im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung vor Ende des Jahres 2026 erwartet werden, sollten die geplanten Entwicklungsprogramme und den Betrieb des Unternehmens bis weit ins Jahr 2027 hinein finanzieren.
- Ende der Insiderinformation -
Newron
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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
Newrons Geschäftsbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung: www.newron.com/investors/reports-and-presentation/year/2025
Telefonkonferenz für Analysten/Investoren/Finanzmedien heute um 14.30 Uhr MEZ
Die Präsentation ist verfügbar unter: www.newron.com/investors/reports-and-presentation/year/2025
Über Newron Pharmaceuticals
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
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|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
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|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
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