Nexum Group Aktie
WKN DE: A41YGA / ISIN: DE000A41YGA6
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03.11.2026 17:13:43
EQS-Adhoc: Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet
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EQS-Ad-hoc: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet
München, 3. November 2026 – Die Nexum Group AG hat den Kaufvertrag für ein Wohnimmobilienprojekt in Maxvorstadt in Nähe der TU München unterzeichnet. Nexum beabsichtigt, das bestehende Bestandsgebäude zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Insgesamt entstehen so rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF). Der Erwerb erfolgte mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro. Es liegt ein positiver Bauvorbescheid vor und der Bauantrag wurde bereits gestellt.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Perusastrasse 7
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YGA6
|WKN:
|A41YGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2427728
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427728 03.11.2026 CET/CEST
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