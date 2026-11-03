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03.11.2026 17:13:43

EQS-Adhoc: Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet

EQS-Ad-hoc: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet

03.11.2026 / 17:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nexum Group AG: Kaufvertrag für Wohnimmobilienprojekt in München unterzeichnet

München, 3. November 2026 – Die Nexum Group AG hat den Kaufvertrag für ein Wohnimmobilienprojekt in Maxvorstadt in Nähe der TU München unterzeichnet. Nexum beabsichtigt, das bestehende Bestandsgebäude zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Insgesamt entstehen so rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF). Der Erwerb erfolgte mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro. Es liegt ein positiver Bauvorbescheid vor und der Bauantrag wurde bereits gestellt.

Ansprechpartner:
Sebastian Holl, CFO
E-Mail: info@nexum-group.de
Website: https://www.nexum-group.de/de



Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nexum Group AG
Perusastrasse 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 172 2620936
E-Mail: info@nexum-group.de
ISIN: DE000A41YGA6
WKN: A41YGA
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936
EQS News ID: 2427728

 
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2427728  03.11.2026 CET/CEST

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