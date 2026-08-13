EQS-Adhoc: NFON AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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NFON AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026



13.08.2026 / 17:50 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

NFON AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

München, 13. August 2026 – Der Vorstand der NFON AG (ISIN: DE000A0N4N52) hat heute auf Grundlage der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 sowie der aktualisierten Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte NFON im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 42,5 Mio. EUR nach 44,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4,4 Mio. EUR nach 5,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025.

Die Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 84,5 bis 86,0 Mio. EUR. Bislang war ein Wachstum der Umsatzerlöse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden.

Für das bereinigte EBITDA erwartet die Gesellschaft nunmehr einen Wert von 9,5 bis 10,5 Mio. EUR. Bislang wurde ein bereinigtes EBITDA von über 12 Mio. EUR erwartet.

Grund für die Anpassung der Prognose ist unter anderem das herausfordernde Marktumfeld und die entsprechend zurückhaltende Investitionsbereitschaft vieler Unternehmenskunden. Hinzu kommen längere Entscheidungszyklen, insbesondere bei größeren Kundenprojekten, sowie eine schwächere Entwicklung im Bereich Businesstelefonie.

Die wiederkehrenden Umsätze in den strategischen Wachstumsbereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement entwickelten sich im ersten Halbjahr deutlich positiv. Die positiven Beiträge aus den strategischen Wachstumsbereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement reichen nach aktueller Einschätzung im weiteren Jahresverlauf noch nicht aus, um die schwächere Umsatzentwicklung im Bereich Businesstelefonie im Gesamtjahr vollständig zu kompensieren.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der NFON AG wird planmäßig am 20. August 2026 veröffentlicht und auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft unter https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung gestellt.

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Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.

Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.

Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz , Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.

Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.

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