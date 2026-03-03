Noratis Aktie

03.03.2026 17:17:24

EQS-Adhoc: Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

03.03.2026 / 17:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Noratis AG
Eschborn

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Eschborn, 3. März 2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute den Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Insolvenzgericht) erhalten, mit dem das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Noratis AG wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zum 1. März 2026, 23:10 Uhr, eröffnet und die Eigenverwaltung antragsgemäß angeordnet wurde. Zum Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt mit Sitz in Frankfurt am Main bestellt.

 

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

 

 



Ende der Insiderinformation

03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2284990

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2284990  03.03.2026 CET/CEST

