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01.09.2026 17:00:33

EQS-Adhoc: Noratis AG: Insolvenzverwalter strebt Portfolioverwertung durch Verkauf an; Kündigung der Einbeziehung in den Freiverkehr

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Noratis AG: Insolvenzverwalter strebt Portfolioverwertung durch Verkauf an; Kündigung der Einbeziehung in den Freiverkehr

01.09.2026 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Noratis AG: Insolvenzverwalter strebt Portfolioverwertung durch Verkauf an; Kündigung der Einbeziehung in den Freiverkehr

Eschborn, 01.09.2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) gibt bekannt, dass der Insolvenzverwalter der Gesellschaft heute entschieden hat, von den bisherigen Plänen für eine Refinanzierung des Bestandsportfolios der Noratis Gruppe Abstand zu nehmen und zu einer Verwertung durch Verkauf des Portfolios überzugehen.

In diesem Zusammenhang hat der Insolvenzverwalter der Noratis AG heute zudem entschieden, die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen (sog. Delisting). Ein entsprechendes Schreiben wird der Deutsche Börse AG noch heute zugeleitet. Mit Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist gemäß § 30 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse und damit spätestens zum 01.12.26 wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt. Bis dahin haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu handeln. Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden.

 

 

 



Ende der Insiderinformation

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008X879D2BX3QP14
EQS News ID: 2391956

 
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2391956  01.09.2026 CET/CEST

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