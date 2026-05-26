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WKN DE: A2E4MK / ISIN: DE000A2E4MK4

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26.05.2026 22:12:34

EQS-Adhoc: Noratis AG kündigt die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Scale Segment und plant Wechsel ins Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Noratis AG kündigt die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Scale Segment und plant Wechsel ins Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

26.05.2026 / 22:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eschborn, 26. Mai 2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) gibt bekannt, dass der Insolvenzverwalter der Gesellschaft heute entschieden hat die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Segment Scale des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Ein entsprechendes Schreiben wird der Frankfurter Wertpapierbörse noch heute zugeleitet. Mit Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist und damit spätestens zum 26. August 2026 wird die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Segment Scale enden. Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft zum Handel in dem Segment Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse wird fortgeführt.

Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Handel im Segment Scale sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand der Gesellschaft während des laufenden Insolvenzverfahrens gesenkt werden.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 52
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333826

 
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2333826  26.05.2026 CET/CEST

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