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WKN DE: A2E4MK / ISIN: DE000A2E4MK4

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23.03.2026 08:33:24

EQS-Adhoc: Noratis AG: Refinanzierung über rund 227 Mio. € angestrebt; Antrag auf Fortführung im Regelverfahren gestellt

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
Noratis AG: Refinanzierung über rund 227 Mio. € angestrebt; Antrag auf Fortführung im Regelverfahren gestellt

23.03.2026 / 08:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute im Einvernehmen mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss entschieden, auf Grundlage eines Term Sheets vertiefte Verhandlungen mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über eine Refinanzierung des Bestandsportfolios in Höhe von rund 227 Mio. € zu führen. Der Abschluss der geplanten Refinanzierung steht insbesondere unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Planbestätigung sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen. Ein Vollzug wird derzeit für das zweite Quartal 2026 angestrebt.

In diesem Zusammenhang wurde heute die Aufhebung der Eigenverwaltung beantragt. Die Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung sollen künftig im Regelverfahren fortgeführt werden. Über den Antrag entscheidet das Gericht.

Der Sachwalter hat im Einvernehmen mit dem Gläubigerausschuss zudem sein Vertrauen in den eingeschlagenen Restrukturierungskurs sowie die bestehende Unternehmensführung bestätigt.

Die operative Geschäftstätigkeit wird unverändert fortgeführt.
 

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2295600

 
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2295600  23.03.2026 CET/CEST

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