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16.11.2026 18:18:43

EQS-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

EQS-Ad-hoc: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

16.11.2026 / 18:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

Dortmund, 16.11.2026

Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG hat mit Beschluss vom heutigen Tag, neben den bestehenden Vorstandsmitgliedern Herrn Jörg Axel Simon, Herrn Michael Rolf und Herrn Thorsten Sega, Herrn Dennis Kollmann mit Wirkung ab dem 01.01.2027 und Frau Martina Novotny mit Wirkung ab dem 01.04.2027 für eine jeweilige Amtszeit von 3 Jahren zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Frau Martina Novotny wird auch die Position des CEO wahrnehmen.
 

 



Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 2222-3001
Fax: +49 231 2222-3099
E-Mail: ir@nordwest.com
Internet: www.nordwest.com
ISIN: DE0006775505
WKN: 677550
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200G4SXDTWLYVJN36
EQS News ID: 2436118

 
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2436118  16.11.2026 CET/CEST

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