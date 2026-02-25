EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Vorstand beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu insgesamt 3.186.240 Aktien, entsprechend 10% des Grundkapitals

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Vorstand beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu insgesamt 3.186.240 Aktien, entsprechend 10% des Grundkapitals

Maintal, 25. Februar 2026 – Der Vorstand der NORMA Group SE (ISIN DE000A1H8BV3) hat heute beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot an die Aktionäre der NORMA Group SE für insgesamt bis zu 3.186.240 Aktien zu einem Preis von EUR 16,59 pro Aktie zu machen. Das Volumen des Aktienrückkaufangebots beträgt damit insgesamt bis zu EUR 52.859.721,60. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt voraussichtlich am 27. Februar 2026 um 00:00 Uhr und endet voraussichtlich am 27. März 2026 um 23:59 Uhr (MEZ).

Der Aktienrückkauf ist der erste Schritt der mit Ad hoc-Mitteilung vom 2. Februar 2026 angekündigten Maßnahmen zur Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf der Geschäftseinheit Water Management an die Aktionäre der Gesellschaft.

Der Aktienrückkauf erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die die Hauptversammlung der NORMA Group SE vom 13. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 12 beschlossen hatte. Nach dieser Ermächtigung darf die Gesellschaft bis zum 12. Mai 2030 (einschließlich) eigene Aktien im Umfang von bis zu 10% des Grundkapitals erwerben. Von der Ermächtigung war bisher kein Gebrauch gemacht worden. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.

Die zurückgekauften Aktien können für alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2025 zulässigen Zwecke verwendet werden. Die Aktien können auch eingezogen werden.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der NORMA Group SE (https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/share/share-buyback) unter der Rubrik "Investoren – Aktie – Aktienrückkauf" und anschließend im Bundesanzeiger (http://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird.

Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der NORMA Group SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die die NORMA Group SE betreffen, oder durch andere Faktoren. Die NORMA Group SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweise für Norma Group Aktionäre in den Vereinigten Staaten

Das Aktienrückkaufangebot bezieht sich auf Wertpapiere eines Nicht-US-Unternehmens, das in Deutschland gegründet ist und seinen Sitz in Deutschland hat. Das Angebot unterliegt den für in Deutschland börsennotierte Gesellschaften geltenden Offenlegungspflichten, Gesetzen und Standards, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Dementsprechend wurden die Angebotsunterlagen nach den in Deutschland üblichen Standards und deutscher Marktpraxis erstellt, um den in Deutschland geltenden Anforderungen zu entsprechen. Die Finanzinformationen zu der Gesellschaft, die auf der Website der Gesellschaft zur Einsicht verfügbar sind, wurden nicht nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen zu US Gesellschaften vergleichbar.

US Aktionäre sollten beachten, dass die NORMA Group SE Aktien nicht an einer US Wertpapierbörse notiert sind und die NORMA Group SE nicht den periodischen Berichtspflichten des US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der "US Exchange Act") unterliegt und weder Berichte bei der US Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) nach dem US Exchange Act einreicht noch dazu verpflichtet ist.

Das Aktienrückkaufangebot unterliegt nicht den Offenlegungs- und sonstigen Verfahrensanforderungen der Rule 13e 4 oder Regulation 14D des US Exchange Act. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten im Einklang mit Regulation 14E des US Exchange Act, soweit anwendbar, durchgeführt.

Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Angebots durch einen Aktionär, der eine US Person ist, kann für Zwecke der US Einkommenssteuer sowie nach anwendbarem US Bundesstaaten und lokalem Steuerrecht sowie ausländischem und sonstigem Steuerrecht ein steuerpflichtiger Vorgang sein. Jeder derartige Aktionär sollte geeignete individuelle Beratung durch einen fachkundigen Berater einholen.

Obwohl das Aktienrückkaufangebot Aktionären in den Vereinigten Staaten offen steht, wird das Recht zur Andienung von NORMA Group SE Aktien in keiner Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten gewährt, in dem die Abgabe des Angebots oder das Recht zur Andienung solcher NORMA Group SE Aktien nicht mit den in dieser Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetzen in Einklang steht.

