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13.05.2026 20:18:34

EQS-Adhoc: Northern Data AG: Q1 2026 Ergebnisse über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Northern Data AG: Q1 2026 Ergebnisse über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten

13.05.2026 / 20:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Northern Data AG: Q1 2026 Ergebnisse über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten

Frankfurt/Main – 13. May 2026 Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data” oder der „Konzern”) ein führender Anbieter von KI und High Performance Computing (HPC) Lösungen gibt heute bekannt, dass die Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2026 über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten liegen.

Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 43 Mio. (Q1 2025: EUR 40 Mio.) und lag damit leicht über der am 8. April 2026 kommunizierten vorläufigen Bandbreite von EUR  40 Mio. bis EUR  42 Mio.

Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2026 auf rund EUR 24 Mio. Darin enthalten sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 8 Mio. Das bereinigte EBITDA liegt damit über der zuvor veröffentlichten vorläufigen Bandbreite von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio., die keine sonstigen betrieblichen Erträge berücksichtigte.

 

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 

 



Ende der Insiderinformation

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2327360

 
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2327360  13.05.2026 CET/CEST

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