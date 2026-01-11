EQS-Adhoc: Northern Data gibt Auslaufen der Option für den Verkauf des Corpus Christi-Standorts an globalen Infrastruktur Asset Manager bekannt

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Verkauf

Northern Data gibt Auslaufen der Option für den Verkauf des Corpus Christi-Standorts an globalen Infrastruktur Asset Manager bekannt



12.01.2026 / 00:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Northern Data gibt Auslaufen der Option für den Verkauf des Corpus Christi-Standorts an globalen Infrastruktur Asset Manager bekannt

Frankfurt – 12. Januar 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data”, und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die “Gruppe”) gibt heute bekannt, dass ihre Option, den Corpus Christi Standort zurück zu erwerben und für HPC Zwecke weiter zu veräußern auslaufen wird, ohne dass eine Transaktion zustande kommt. Die Gruppe behält weiterhin das Recht, aus ihrer zuvor gesicherten Earn-Out-Option bis zu USD 150 Millionen an Erlösen zu erhalten, die sich aus bestehenden und zukünftigen Gewinnen aus Mining-Aktivitäten an diesem Standort ergeben. Darüber hinaus könnte Northern Data, falls der Standort von den aktuellen Eigentümern bis zum Ende der 5-jährigen Earn-Out-Periode an einen Dritten verkauft wird, bis zu 95 % der Nettoerlöse aus dem Verkauf behalten, wobei sich dieser Prozentsatz vierteljährlich linear bis zum Ende der Earn-Out-Periode verringert.

Das Erlöschen von Northern Data‘s Option zum Rückerwerb und Verkauf des Corpus Christi-Standorts sowie das Nichtzustandekommen der Transaktion für diesen Standort werden sich auch auf das von Rumble, Inc. (NASDAQ: RUM, “Rumble”) beabsichtigte Übernahmeangebot auswirken. Die zuvor veröffentlichte mögliche Barkomponente von bis zu USD 200 Millionen an Aktionäre von Northern Data, die das Geplante Angebot annehmen (sowie an andere Aktionäre, die sich zum Verkauf ihrer Aktien an Rumble verpflichtet haben), auf welche sich Rumble im mit Northern Data geschlossenen Business Combination Agreement geeinigt hatte, beruhte auf dem Abschluss dieser Transaktion für den Corpus Christi Standort und wird daher null betragen. Die Gruppe, und im Falle der Durchführung des Geplanten Angebots, die kombinierte Gruppe, werden von etwaigen Nettoerlösen aus der Earn-Out-Option und/oder potentiellen zukünftigen Verkaufserlösen an Dritte, wie oben beschrieben, profitieren.