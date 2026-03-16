EQS-Adhoc: Northern Data gibt vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

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Northern Data gibt vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt



16.03.2026 / 19:45 CET/CEST

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Northern Data gibt vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

Frankfurt – 16. März 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der „Konzern“) gibt heute ihre vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Im Folgenden wurden die Vorjahresvergleichszahlen neu dargestellt, um die Veräußerung von Peak Mining (3. November 2025) gemäß IFRS gesondert als aufgegebene Geschäftsbereiche auszuweisen.

Die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 80 Mio. EUR (Vorjahr: 121 Mio. EUR). Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug im Geschäftsjahr 2025 -83 Mio. EUR (Vorjahr: 25 Mio. EUR).

Das bereinigte EBITDA[1] aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf -38 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2024: bereinigtes EBITDA von 32 Mio. EUR).

Das EBIT aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug im Geschäftsjahr 2025 -463 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2024: EBIT von -69 Mio. EUR).

Das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf -483 Mio. EUR (Vorjahr: 110 Mio. EUR).

Das Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen betrug im Geschäftsjahr 2025 93 Mio. EUR (Vorjahr: -17 Mio. EUR).

Der Konzernjahresfehlbetrag des Konzerns belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf -390 Mio. EUR (Vorjahr: -127 Mio. EUR).

Die endgültigen Finanzzahlen sowie der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.

[1] Das bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als EBITDA von Northern Data definiert ist, bereinigt um die Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer und/oder sonstiger Posten, die die laufenden strategischen Geschäftstätigkeiten nicht widerspiegeln. Die Anpassungen am EBITDA berücksichtigen die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer und nicht wiederkehrender Posten, die derzeit Folgendes umfassen: Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen, Rechtskosten, und Gewinne aus der Bewertung von Fremdwährungen.