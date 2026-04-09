EQS-Adhoc: Northern Data Group veröffentlicht vorläufige Q1-2026-Ergebnisse und Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

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Northern Data Group veröffentlicht vorläufige Q1-2026-Ergebnisse und Ausblick für das Geschäftsjahr 2026



09.04.2026 / 07:54 CET/CEST

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Northern Data Group veröffentlicht vorläufige Q1-2026-Ergebnisse und Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Frankfurt/Main – 9. April 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data Group” oder die “Gruppe”) ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, veröffentlicht heute seine vorläufigen Finanzergebnisse für Q1 2026 sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.

Die Auslastung[1] der GPU-Infrastruktur erreichte im März 2026 die derzeitige Spitzenallokationsrate[2] von 85 %. Infolge der verbesserten GPU-Auslastung erwartet die Gruppe für das erste Quartal 2026 einen Umsatz zwischen EUR 40 Mio. und EUR 42 Mio. (Q1 2025: EUR 40 Mio.).

EUR Mio. Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Umsatz 40,2 0,6 7,8 31,4 40-42

Dieses Umsatzniveau wird voraussichtlich zu einem bereinigten EBITDA[3] für das erste Quartal 2026 zwischen EUR 10 Mio. und EUR 15 Mio.[4] führen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe einen Umsatz zwischen EUR 130 Mio. und EUR 150 Mio.

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich zum 31. März 2026 auf etwa EUR 58 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 58 Mio.). Auf Basis der vorläufigen Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA für Q1 2026 erwartet die Gruppe, im Quartal einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zu erzielen. Im ersten Quartal 2026 aktivierte die Gruppe Zinsen im Zusammenhang mit dem Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund EUR 8 Mio.

Die Gruppe prüft weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Liquiditätsposition. Dazu gehören der Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten sowie Möglichkeiten, unerschlossene, mit Strom versorgte Rechenzentrumsstandorte zu monetarisieren. Darüber hinaus behält die Gruppe bestimmte wirtschaftliche Rechte in Bezug auf den Betrieb und einen möglichen Verkauf ihres früheren Standorts in Corpus Christi, Texas, für die Dauer der fünfjährigen Earn-out-Periode.

[1] Die GPU-Auslastung wird definiert als der Prozentsatz der GPUs, die Einnahmen generieren, bezogen auf den gesamten GPU-Bestand.

[2] Die GPU-Allokationsrate wird definiert als der Prozentsatz der GPUs, die mit Kunden entweder auf Spot-, On-Demand- oder Reserved-Capacity-Vertragsbasis vereinbart wurden, gemessen am gesamten GPU-Bestand. Spot- und bestimmte On-Demand-Verträge garantieren keine bestimmte Auslastung.

[3] Das bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als das EBITDA von Northern Data definiert ist, bereinigt um die Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer und/oder sonstiger Posten, die die laufenden strategischen Geschäftstätigkeiten nicht widerspiegeln. Die Anpassungen am EBITDA berücksichtigen rückwirkend die Effekte nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, zu denen derzeit gehören: Aufwendungen aus dem Aktienoptionsprogramm, Rechtskosten sowie Gewinne aus der Bewertung von Fremdwährungen.

[4] Exklusive sonstiger Erträge