EQS-Adhoc: Novem Group S.A.: Dividendenvorschlag von 1,15 je Aktie

EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Dividende

Novem Group S.A.: Dividendenvorschlag von 1,15 je Aktie



22.06.2023 / 18:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Novem Group S.A.: Dividendenvorschlag von 1,15 je Aktie Luxemburg, 22. Juni 2023 Der Vorstand der Novem Group S.A. wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft der Hauptversammlung am 24. August 2023 eine ordentliche Dividende von 0,40 je Aktie (VJ: 0,40) für das Geschäftsjahr 2022/23 vorschlagen. Zusätzlich hat der Vorstand beschlossen, eine Sonderdividende in Höhe von 0,75 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 vorzuschlagen. Der Free Cash Flow1 in Höhe von 84,5 Millionen sowie der niedrige Nettoverschuldungsgrad1 von 1,1x des Adj. EBITDA1 für das Geschäftsjahr 2022/23 ermöglichen der Gesellschaft die Auszahlung einer Sonderdividende, ohne die Geschäftsstrategie des Unternehmens zu verändern. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung würden die Aktionäre der Novem Group S.A. im Geschäftsjahr 2022/23 mit einer Gesamtdividende von 1,15 je Aktie am Erfolg beteiligt. Dies entspricht einer Ausschüttung von 99,0% (VJ: 39,1%) des Nettogewinns. ________________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der letzten Ergebnispräsentation, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Kontakt Investor Relations

Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



Ende der Insiderinformation

22.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com