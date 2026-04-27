Novem Gruppe Aktie

Novem Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSWZ / ISIN: LU2356314745

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 14:18:24

EQS-Adhoc: Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen

EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag
Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen

27.04.2026 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen

Luxemburg, 27. April 2026 – Die Novem Group S.A. hat die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits in Höhe von €210,0 Millionen, wovon €160,0 Millionen auf das Laufzeitdarlehen und €50,0 Millionen auf die revolvierende Kreditfazilität entfallen, zu marktüblichen Margen und einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2028 abgeschlossen. Durch die Anpassung der derzeitigen Laufzeitfazilität, die ursprünglich im Juli 2026 fällig geworden wäre, wird Novem zudem das Volumen der Laufzeitverbindlichkeiten um €90,0 Millionen reduzieren.

Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds bietet die Verlängerung des Konsortialkredits für Novem eine solide Finanzierungsgrundlage. Die zugrunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen enthalten bestimmte Bedingungen, unter anderem, hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden während der Laufzeit der Kreditfazilitäten. Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand der Novem Group S.A. in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20. August 2026 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 auszuschütten. Des Weiteren wird auf Grundlage der derzeitigen Annahmen auch für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 keine Dividendenausschüttung erwartet.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt
Sophie Badura Isabel Henninger
Investor Relations Manager Telefon: +49 174 940 9955
Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com
E-Mail: investor.relations@novem.com  


Ende der Insiderinformation

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2315804

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315804  27.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novem Gruppe

mehr Nachrichten